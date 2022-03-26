ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması: 100 binden fazla amerikan askeri...

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Kendimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Uzun bir savaş olacak bu. Burası hem Avrupa tarihi için hem de insanlık için kutsal bir yer. Nesiller boyunca Varşova özgürlüğün galibiyet kazandığı dönemlerde dimdik durdu. Ukrayna ve halkı şu anda cephede. Ukrayna halkına mesajım şu: Biz yanınızdayız nokta. Bugün Rusya demokrasiyi boğuyor. Putin Nazilerden arındırdığını söylüyor Ukrayna'yı, bu bir yalan. Putin çıkıp güçle kazanabileceğini söylüyor. Demokrasi gücünü eyleme koyalım ve böylece yenelim otokrasiyi. NATO bir savunma ittifakıdır. Hiçbir zaman Rusya'yı yok etmeyi amaçlamamıştır.

"RUS EKONOMİSİNİ KALBİNDEN VURDUK"

Rusya'yı ikna etmeye çalıştık. Rusya en başından itibaren şiddete meyilliydi. Hep 'savaşla alakamız yok' dedi. Bunun hiçbir meşrutiyeti yok. Çok hızlı bedel ödetecek cevaplar verdik. Rus ekonomisini kalbinden vurduk. Bugün ABD 150 oligarklı ve aile üyelerine yaptırım uyguladı. 400'den fazla isme yaptırım getirdik. 400'den fazla özel çok uluslu şirket Rusya'dan çekildi. Bu yaptırımlar sebebiyle ruble neredeyse çöp oldu. 200 ruble şu an 1 dolar, ekonomi yarı yarıya küçülme riskiyle karşı karşıya. Rusya ekonomisi ilk 20'ye giremeyecek. Ukrayna halkının yanındayız Putin suçludur, nokta.

"NATO'NUN HER KARIŞ TOPRAĞINI KORUYACAĞIZ"

Batı dünyası omuz omuza durdu. Madde 5 konusunda NATO'nun her karış toprağını koruyacağız. Batı şu anda daha kuvvetli hale geldi. 100 binden fazla Amerikan askeri burada.

RUS HALKINA SESLENDİ

Rus halkı, eğer dinleyebiliyorsanız iyi dinleyin. Siz düşmanımız değilsiniz. Buradaki katliamı memnuniyetle karşıladığınızı düşünmüyorum. Şehirlerin ablukaya alınmasını, vatandaşların kaçmasını istediğinizi düşünmüyorum. Putin bu savaşı bitirebilir ve bitirmeli. Avrupa'nın kalanına mesajım şu; Özgürlük için bir savaş başladı. Avrupa Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını bitirmeli ve biz size yardım edeceğiz.