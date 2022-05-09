9 Mayıs ne günü, 9 Mayıs Zafer Günü nedir? 9 Mayıs Rusya için neden önemi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferini temsil eden 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77. yıl dönümü nedeniyle eski Sovyet ülkelerinin liderlerine tebrik mesajı gönderdi. Kremlin'in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus'un aralarında bulunduğu ülkelerin liderlerine tebrik mesajı ulaştırılırken Gürcistan ve Ukrayna halklarının da 9 Mayıs Zafer Günü'nün kutlandığı belirtildi.

9 MAYIS NE GÜNÜ, 9 MAYIS RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMİ?

8-9 Mayıs 1945’te İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'nın teslim olmasıyla sona erdi. Rusya bu tarihi Zafer Günü olarak anıyor.

9 MAYIS ZAFER GÜNÜ NEDİR?

Zafer Günü 9 Mayıs II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmî olarak teslim olmasına karşın ilk olarak Sovyetler Birliği'nin on beş cumhuriyetinde törenle açıldı. Sovyet hükûmeti erken zamanda Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferi ilan etti.

Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yakın tarihte 1988'den itibaren Özbekistan'da bu kutlama sona erdirildi ama 1999'da Anma/Hatırlama Günü adıyla tekrar özel bir gün haline getirildi. Baltık ülkeleri de Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra 8 Mayıs 2002 tarihine kadar bu günü andılar.

Sovyet diktatörü Josef Stalin de 9 Mayıs gecesi, Alman Wehrmacht Yüksek Komutanlığı Başkanı Mareşal Wilhelm Keitel'e, Berlin-Karlshorst'taki Sovyet karargahında ayrı bir teslim belgesini imzalattı. Bu nedenle Rusya, savaşın sona ermesini geleneksel olarak 9 Mayıs'ta "Zafer Günü" olarak yad ediyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde adlandırıldığı gibi "Zafer Günü" olarak bir gün sonra 9 Mayıs'ta yapılan anma törenleri, uzun yıllar boyunca kutlama vesilesinden ziyade bir "yas günü" olarak görüldü. Şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin ise günü iç politikada propaganda aracı olarak kullanmaya başladı.