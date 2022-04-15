Zam geldi, maaşlar 4 bin 253 lira oldu! Resmen başladı...

Muhtar maaşları ile ilgili son dakika kararı yürürlüğe girdi. Muhtar maaşları artacak. Asgari ücretin altında muhtar maaşı kalmayacak. Ekonomi ile ilgili geniş kesimlerin beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda verilen aylık ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek.

Böylece muhtarların yeni maaşları 4 bin 253 lira oldu.