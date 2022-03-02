Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 yangın işçisinin istihdam edileceğini açıklayınca, yangın işçisi ile ilgili araştırmalar da artı.

Yangın işçisi nedir, ne iş yapar?

İşçiler temelde orman yangınlarıyla mücadelede çalışmak üzere işe alınır. Orman yangınlarıyla mücadele dışında bu işçilere üretim, ağaçlandırma, ormanların korunması ve bakımlarının yapılması çalışmalarında da görev verilebilir.