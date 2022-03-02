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    Çalışma HayatıYangın işçisi nedir, ne iş yapar?
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    Yangın işçisi nedir, ne iş yapar?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadelen ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. Söz konusu alım duyurusunun ardından “Yangın işçisi nedir, ne iş yapar? Yangın işçisi maaşı ne kadar?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

    02.03.2022 - 11:56 |
    Yangın işçisi nedir, ne iş yapar?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 yangın işçisinin istihdam edileceğini açıklayınca, yangın işçisi ile ilgili araştırmalar da artı.

    Yangın işçisi nedir, ne iş yapar?

    İşçiler temelde orman yangınlarıyla mücadelede çalışmak üzere işe alınır. Orman yangınlarıyla mücadele dışında bu işçilere üretim, ağaçlandırma, ormanların korunması ve bakımlarının yapılması çalışmalarında da görev verilebilir.

    Yangın işçisi alımı şartları nelerdir, OGM 5 bin yangın işçisi alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
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