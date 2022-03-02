Yangın işçisi alımı şartları nelerdir, OGM 5 bin yangın işçisi alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Yangın işçisi alımı duyurusu Bakan Pakdemirli’den geldi. OGM 5 bin işçi alımı başvuru ilanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "#YeşilVatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve Sayın Bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ’ye şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. OGM yangın işçisi alımı hakkında merak edilenler…

OGM 5 BİN YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı yangın işçisi alımı başvurularının ne zaman başlayacağını henüz duyurmadı.

OGM 5 bin yangın işçisi alımı başvuruları başvuru kılavuzunun yayınlanması ile e Devlet üzerinden başlayacak.

YANGIN İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR, BELLİ OLDU MU?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ile işçi istihdamı sağlayacak olan Bakanlık yangın işçi çalışma sürelerinin de 4 ay uzatıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM yangın işçisi başvurularında daha önce aranan şartları şu şekildeydi:



1. Türk vatandaşı olmak,



2. 18 yaşını tamamlamış olmak,



3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,



7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,



8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,