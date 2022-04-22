EYT ile ilgili kritik detay! Emekli ve çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT son dakika açıklaması geldi. Emekli olmak için gelecek haberleri takip eden vatandaşlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Bilgin "Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok" dedi.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Bu noktada sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

EYT İÇİN ÇÖZÜM

EYT çözümünde 6 adımlı yol haritası belirlendi. 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, bu adımların ardından yeni düzenlemeyi karşılayacak:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

EYT düzenlemesi ile ile ilgili hükümet kanadından sıklıkla açıklamalar geliyor. Birçok kişi de düzenlemenin çıkması durumunda kendisini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor.

Posta gazetesinden Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde kendisine gelen, "16 Mayıs 1971 doğumluyum. 1991 yılında askere gittim. 10 Eylül 1994 sigorta girişimle 8120 gün prim ödemem var. Emeklilik yaşını bir yıl öne çekmek için, 110 gün askerlik borçlanması yaptım ve ilk işe giriş tarihim 20 Mayıs 1994 oldu. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa (EYT) çıkarsa yararlanabilir miyim?" sorusunu söyle yanıtlıyor;

Askerlik borçlanması başlangıç tarihinizi 110 gün geri çekerek emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Süre ve prim şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 16 Mayıs 2025’te emekli olabilirsiniz. Beklendiği gibi yani emekli olmak için aranan yaş dışındaki şartları sağlayanları emekli eden bir EYT yasası çıkarsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

Ekrem Sarısu bugünkü köşesini okurlarından gelen sorulara ayırdı. İşte diğer soru ve yanıtlar...

16 Mayıs 1971 doğumluyum. 1991 yılında askere gittim. 10 Eylül 1994 sigorta girişimle 8120 gün prim ödemem var. Emeklilik yaşını bir yıl öne çekmek için, 110 gün askerlik borçlanması yaptım ve ilk işe giriş tarihim 20 Mayıs 1994 oldu. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa (EYT) çıkarsa yararlanabilir miyim?

Askerlik borçlanması başlangıç tarihinizi 110 gün geri çekerek emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Süre ve prim şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 16 Mayıs 2025’te emekli olabilirsiniz. Beklendiği gibi yani emekli olmak için aranan yaş dışındaki şartları sağlayanları emekli eden bir EYT yasası çıkarsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİK YAŞINIZI DEĞİŞTİRMEZ

1997 yılında 24 gün sigorta primi ödemem var. 1998-1999 yıllarında 18 ay askerlik yaptım. 2004 yılı Ocak ayında da memur olarak atandım. Askerliğimi borçlanırsam emeklilik yaşım değişir mi?

23 Mayıs 2002 tarihinde görevde olan memurların emeklilik şartları 15 Haziran 2002 tarihindeki hizmet süresi dikkate alınarak hesaplanıyor. 23 Mayıs 2002 tarihinde görevde olmayan ancak bu tarihten önce sigortalı çalışmaları olan memurların emeklilik şartları ise; 23 Mayıs 2002 tarihindeki prim ödeme gün sayılarına göre belirleniyor. Kademeli emeklilik yaşına tabi olmak için de 23 Mayıs 2002 itibarıyla en az 3 yıl hizmet süresi olma şartı var. Bu nedenle askerlik sürenizi borçlansanız da sigorta prim ödeme gün sayınız ile birlikte hizmet süreniz 3 yılın altında kalacağından, borçlanma emeklilik yaşınızı etkilemez. Sonuç olarak hizmetinizi 25 yıla tamamlamak şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz.

1800 GÜNÜ DOLDURAN BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLİYOR MU?

1 Mayıs 1974 doğumluyum. SSK girişim 17 Eylül 1990’da staj ile başladı. Sonra 10 Kasım 1992 tarihinde sigortalı işe başladım. Toplam 1092 gün primim var. İki çocuğum var. Doğum borçlanması ile emekli olabilir miyim? Bir de ‘1800 günü tamamlayan borçlanma ile emekli oluyor’ diye duymuştum. Böyle bir şey var mı? Var ise ben nasıl yararlanabilirim?

Doğum tarihlerinizden sonraki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Söz konusu iki yıllık sürelerde hiç prim ödemediğinizi varsayarsak iki doğumunuzu borçlanarak toplam 1440 gün kazanabilirsiniz. Ancak borçlanma sizi emekli etmez. Çünkü emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum borçlanmasından sonra 3068 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2508 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün. 1800 günü dolduranın borçlanmayla emekli olması gibi bir durum söz konusu değil. Maalesef yanlış bir duyum.