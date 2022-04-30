Ücretler ödenmeyecek! Flaş dilekçe detayı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor

Yargıtay'dan ücret alacaklarına 'dilekçe' şartı! Yargıtay iş hayatını ilgilendiren önemli bir karara daha imza attı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren alacak davaları için Yargıtay dava dilekçesindeki taleplere dikkat çekerek haklı dahi olsa dava dilekçesinde yer almayan talebin çalışanlara verilemeyeceğine hükmetti.

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'HAKLI DAHİ OLSA'

Çalışanın haksız olarak iş akdine son verildiğini, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili, yıllık izin, ücret alacakları olduğunu ileri sürerek alacak davası açmıştır.



Yargılama aşamasında konu bilirkişiye gönderilmiş ve bilirkişi bu alacaklara ek olarak tanık anlatımı doğrultusunda yemek ve yol bedeli ücretinin tazminata esas ücrete dahil edilerek hesaplama yapmış ve yerel mahkeme bu karara uymuştur.

YARGITAY: DAVA DİLEKÇESİNDE İŞÇİNİN TALEBİ YOK VEREMEZSİN

Davacının dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesine yönelik bir talebi bulunmadığından, yol ve yemek ücreti eklenerek giydirilmiş ücretin bulunması talep aşımı mahiyetinde olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Yargıtay dava dilekçesine dikkat çekerek; davacı dava dilekçesinde işverence yemek ve yol hizmeti sunulduğuna dair beyanda bulunmamış; mahkemece, tanık anlatımı doğrultusunda yemek ve yol bedeli ücretinin tazminata esas ücrete dahil edilerek hesaplama yapılmış olan bilirkişi raporuna itibar edilmiştir. Ne var ki; davacının dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesine yönelik bir talebi bulunmamaktadır. Hakim talep ile bağlı olup talepten fazlaya hükmedemez diyerek dava dilekçesinde söz edilmeyen yol ve yemek ücreti eklenerek giydirilmiş ücretin bulunması talep aşımı mahiyetinde olup mahkemenin kararını 18/10/2021 tarihinde oy birliğiyle bozmuştur.

Bu kararla Yargıtay çalışan haklı dahi olsa dava dilekçesinde yer almayan talebinin veya alacağının ödenmeyeceğine hükmetti.