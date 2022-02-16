Subay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler subay olamaz?

Günümüzde fakülte mezunu olan insan sayısı oldukça fazladır. Ama buna paralel olarak yedek subay alımı da çok fazla olmuyor. Bu nedenden dolayı yapılan başvurular üzerinden, TSK bünyesinde yedek subay olabilmek için belirlenmiş olan kontenjan için de kura çekimi yapılır. Çekilen kurada çıkan kişiler yedek subay olarak görev yapar. Subayların toplumdaki itibarı ve maaşlarının diğer mesleklere göre daha yüksek olması nedeni ile her yıl binlerce kişi subaylığa başvuruyor.

Subay Nasıl Olunur?

Farklı pek çok şekilde subay olma imkanı bulunur. Bunlardan birisi ise, askeri lise sınavlarına girmek şartını yerine getirmektir. Bu konuda hava, kara ya da deniz subayı olma şansı bulunuyor. 20 yaşından küçük olan kişiler ise, bu harp okullarına lise sınavı aracılığı ile girme şansı elde ediyor.

Kuvvet komutanlıklarına subay olarak başvuru yapmak, üniversite sınavı ile de gerçekleştirilebiliyor. Kilo, fiziki yeterlilik, boy ve yazılı sınav ile birlikte mental olarak da başarılı olunduğu zaman, subay olma hakkı elde edilebilir. Üniversite sınavına girerek subay olmak isteyen kişiler için belirlenen yaş sınırı 27'dir. Yüksek lisans yaparak subay olmak isteyenler için ise belirlenen yaş sınırı, 32 olarak belirlenmiştir. Günümüz şartlarına göre oldukça iyi bir maaş aldıkları için gençler subay olmak için daha çok istekli hale geliyor.

Subay Olma Şartları Nelerdir?

Subay olmak için başvuru yapacak kişilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar ise;

T.C. vatandaşı olmak,

4 yıllık eğitim veren fakülteden mezun olmak,

Yedek subay olmak için belirlenmiş kilo ve boy aralığında olmak,

Yedek subay olmak için talep gerçekleştirmek,

Lisans mezunları için 27 yaş sınırını, lisansüstü mezunları için ise 32 yaş sınırını geçmemiş olmak,

Günümüzde fakülte mezunu olan insan sayısı oldukça fazladır. Ama buna paralel olarak yedek subay alımı da çok fazla olmuyor. Bu nedenden dolayı yapılan başvurular üzerinden, TSK bünyesinde yedek subay olabilmek için belirlenmiş olan kontenjan için de kura çekimi yapılır. Çekilen kurada çıkan kişiler yedek subay olarak görev yapar. Subayların toplumdaki itibarı ve maaşlarının diğer mesleklere göre daha yüksek olması nedeni ile her yıl binlerce kişi subaylığa başvuruyor.

Kimler Subay Olamaz?

Subay olmak isteyen kişilerin subay olmak için belirlenen şartlara uyması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin işini yapmaya mani olacak herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekir. Subay adaylarının kamu haklarından mahrum olmaması gerekir. Aynı zamanda subaylık için gerçekleştirilen yazılı sınavlardan ve fiziki yeterlilik sınavlarından başarı ile geçemeyen kişiler subay olamaz.