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    Çalışma HayatıSivil polis nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler sivil polis olamaz?
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    Sivil polis nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler sivil polis olamaz?

    Sivil polis olmak isteyen kişiler ve nasıl olunduğunu merak edenler bu konu hakkında çok araştırma yapıyor. Sivil polis olabilmek için öncelikle polis mesleğini icra etmek gerekir. Sivil polis ve üniformalı polis arasında herhangi bir rütbe ve unvan farkı bulunmaz. İkisi de aynı rütbeye sahip olan bu kişiler görev bakımından farklılık gösterir.

    16.02.2022 - 13:56 |
    Sivil polis nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler sivil polis olamaz?

    Sivil polis olmak için herhangi bir şart ya da rekabet bulunmaz. Buradaki en önemli unsur emniyet teşkilatı bünyesinde görev yapan polislik görevini icra etmektir. Farklı polis okullarını bitiren ve farklı birimlerde görev yapan polis memurları, belirli dönemlerde atama sürecine girer.

    Sivil Polis Nasıl Olunur?

    Polis olmak isteyen ve bu mesleği yapmayı düşünen pek çok kişi, nasıl sivil polis olacağını sıkça araştırıyor. Sivil polis olabilmek için ilk olarak lisans ya da lisansüstü eğitimlerden sonra polislik sınavını kazanmak gerekir.

    Polis olan kişiler atama yöntemi ile sivil polis olmak için hak kazanır. Yani doğrudan sivil polis olmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Pek çok kişi bunun için belirli şartları sağlaması gerekir. Bu konuda herhangi bir polis memuru görev yaptığı birim itibarı ile farklı bir yerde sivil polis olarak mesleğine devam eder.

    Sivil Polis Olma Şartları Nelerdir?

    Sivil polis olmak için herhangi bir şart ya da rekabet bulunmaz. Buradaki en önemli unsur emniyet teşkilatı bünyesinde görev yapan polislik görevini icra etmektir. Farklı polis okullarını bitiren ve farklı birimlerde görev yapan polis memurları, belirli dönemlerde atama sürecine girer.

    Kısacası, sivil polis olabilmek için herhangi bir kurs ya da okul bulunmaz. Emniyet teşkilatı bünyesinde görev yapan bir polisin ataması nereye yapılıyorsa, ilgili birim üzerinden sivil ya da üniformalı olarak memur görevini yapmaya devam eder.

    Herhangi bir şart ya da koşul bulunmadan, atamaya bağlı olarak memurlar, sivil polis olur. Örneğin, herhangi bir birim içinde 3 yıl süre ile polislik görevini gerçekleştiren memur, bundan sonra bir atama talep eder. Gerçekleştirilen atama sonucunda ise, emniyet teşkilatı polis memurunun farklı bir şehre atamasını yapar. Ataması yapılan polis memuru ise, görev yapmaya başladığı birim ne ise ona göre gittiği yerde de aynı şekilde görev yapmaya başlar. Eğer orada sivil olarak bir çalışma yapılıyorsa buna uygun olarak görevini devam eder. Ama birim üniformalı olarak çalışıyorsa polis memuru da üniformalı olarak çalışmaya devam eder.

    Kimler Sivil Polis Olamaz?

    Polis olma şartlarını yerine getiremeyen kişiler, sivil polis olamaz. Sivil polis olabilmek için öncelikle polisliğe atanmak gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin görevini icra etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması ve belirlenen şartları da taşıması gerekir.

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