SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) 2022 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu yayınladı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte aktüerlik sınav tarihleri de belli oldu. Peki, SEGEM sınav tarihleri belli oldu mu? SEGEM sınavı kaç dakika? SEGEM belgesi nasıl alınır? SEGEM sınav ücreti ne kadar? İşte aktüerlik sınavına ilişkin bilgiler…

SEGEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da yapılacak.

Aktüerlik birinci 14-15 Mayıs 2022 tarihinde, ikinci seviye sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihinde, üçüncü seviye sınavları, kasım ayında yapılacak. SEGEM tarafından açıklanan sınav tarihleri şu şekilde:





SEGEM SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavın hangi il ve kurumlarda gerçekleşeceğini de açıklayan SEGEM, bir saat sürecek sınavın 13.00’te başlayacağını bildirdi. SEGEM, sınava katılacak kişilerin fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Süresi geçerli pasaportun aslı ile SEGEM internet sitesinden alınan sınav giriş belgesinin yanında bulunmasının gerekli olduğunu açıkladı.

SEGEM BELGESİ NASIL ALINIR? KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecek. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecek.

Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.seddk.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2022 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2022 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilecek.

SINAVA KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- SEGEM internet sitesinden alınan Sınav Giriş Belgesi,

- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Süresi geçerli pasaportun aslı.

AKTÜER KİMDİR?

Aktüer, sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen uzman kişidir. Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kar payı ve rezervlerinin hesaplanması olan aktüer, olası rizikoların etkilerinin öngörülerek finansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynar.

İnsan yaşamını etkileyebilecek doğum, ölüm, sakatlık, hastalık, emeklilik gibi olaylarla; maddi varlığı etkileyebilecek hırsızlık, sel, kaza, yangın, deprem gibi doğal ve/veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlerin hayatın her aşamasında oluşması kaçınılmazdır. Bu olası riskleri ölçmek, değerlendirmek ve en etkin biçimde yönetmek koşuluyla aktüer, bireysel ve toplumsal refahın devamına katkıda bulunur.