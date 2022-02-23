POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

POMEM 28. dönem sınav tarihi açıklandı mı, POMEM sınavı ne zaman? 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlandı. 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyuran POMEM’in sınav tarihi ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, POMEM 28 dönem sınavı ne zaman?

28 DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliği taşıyacak.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı.



Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.



Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

Uyarı: Şehit Veya Vazife Malulü Olanların Eş Veya Çocukları Sınav Ücreti Yatırmayacaktır.



Uyarı: İnternet Üzerinden Aday Belirleme Ön Başvurusunda Bulunan Adaylardan Sadece Sınav Aşamalarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Sınav Ücreti Yatıracaktır.