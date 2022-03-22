Devlete personel alımı yapılacak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde işstihdam edilmek üzere, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne 5 bin 64 personel alınacak. Cumhurbaşakanı Yardımcısı Oktay, personel alımı ile ilgili müjdeyi vererek alım yapılacak kadroları açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ile ilgili detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ’de görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı. Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi.

Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA ALINACAK KADROLAR BELLİ OLDU!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde görev yapacak 5 bin 64 yeni personelin istihdam edileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bakanlıkta görev yapmak üzere gerçekleştirecekleri 5 bin 64 kişilik yeni istihdamın Türkiye’ye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kirişci’nin yaptığı paylaşımda yer verilen infografiğe göre bakanlığa, 2 bin 560 Orman Muhafaza Memuru, bin 447 Mühendis, 392 Veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 koruma Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen ve 6 Helikopter Makinisti alınacak.