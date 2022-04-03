Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilana göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Havacılık sertifikasyon uzmanı, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi uzmanı (AIM), pilot, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, ekip planlama uzmanı, uçuş teknisyeni, uçak kontrol ve bakım makinisti pozisyonları ile hava trafik kontrolörü pozisyonuna personel alınacak. Peki, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek. Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek. Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak.

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Pilot pozisyonuna başvuran adayların

- http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,

- Pilot lisansı örneğini,

- Sağlık sertifikası örneğini,

- Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisini,

Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların

- KPSS sonuç belgesi,

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- Hava Trafik Kontrolör lisansı örneğini,

Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet

dökümünü,

- Yabancı dil belgesini,

ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- ATSEP lisansı örneğini,

- İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

- Yabancı dil belgesini,

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- AIM personel lisans örneğini,

- Temel AIM Kursu başarı belgesini,

- İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

- Yabancı dil belgesini,

Uçuş Tabibi pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesi örneğini,

Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

- Yabancı dil belgesini,

Ekip Planlama Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

- Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

- İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,