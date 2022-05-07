OGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı?

OGM kura sonuçları, 15 Nisan’da 5 bin işçi alımı başvurusu yapanlar tarafından araştırılıyor. Kura çekimi için gözler OGM resmi internet sitesi üzerine çevrildi. Bazı illerde kuralar gerçekleşti. Kura çekimi ve sonuçları detayları ise www.ogm.gov.tr üzerinden yayınlanacak. İşte Ogm.gov.tr OGM kura sonuçları isim listesi sorgulama

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan açıklamada, "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

OGM Kura Sonuçları ve isim listesi bölge müdürlüklerinin resmi hesabından ilan edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin resmi hesabı üzerinden il il kura çekimi tarihi sorgulanabilecek.

İL İL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI