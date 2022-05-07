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    Personel AlımıOGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri OGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı?
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    OGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı?

    OGM kura sonuçları açıklandı mı, OGM işçi alımı kura çekimi isim listesi belli mi? sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 bin işçi alımı başvurusu bulunan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte OGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme sürecine ilişkin merak edilenler…

    07.05.2022 - 15:46 |
    OGM kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve isim listesi öğrenme! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı?

    OGM kura sonuçları, 15 Nisan’da 5 bin işçi alımı başvurusu yapanlar tarafından araştırılıyor. Kura çekimi için gözler OGM resmi internet sitesi üzerine çevrildi. Bazı illerde kuralar gerçekleşti. Kura çekimi ve sonuçları detayları ise www.ogm.gov.tr üzerinden yayınlanacak. İşte Ogm.gov.tr OGM kura sonuçları isim listesi sorgulama

    OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Yapılan açıklamada, "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı. 

    OGM Kura Sonuçları ve isim listesi bölge müdürlüklerinin resmi hesabından ilan edilecek.

    Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin resmi hesabı üzerinden il il kura çekimi tarihi sorgulanabilecek.

    İL İL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

     

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