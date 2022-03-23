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    Personel AlımıOGM başvuru ekranı açıldı mı? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri OGM başvuru ekranı açıldı mı? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
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    OGM başvuru ekranı açıldı mı? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?

    OGM işçi alımı başvuru süreci ve şartları için yapılan aramalar arttı. OGM işçi alımı ne zaman, başvuru nereden ve nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" açıklaması sonrası OGM işçi alımı detaylarına ilişkin aramalar arttı. İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2022 ilanı…

    23.03.2022 - 16:48 |
    OGM başvuru ekranı açıldı mı? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?

    OGM işçi alımı duyurusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı. Oktay  Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ bünyesine "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleriyle 5 bin 64 personel alınacağını duyurdu. İşte OGM işçi alımı ile ilgili merak edilen detaylar…

    OGM işçi alımı 2022 başvuruları ne zaman, OGM işçi alımı şartları açıklandı mı?

    Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 64 personel alınacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ personel alımı başvuruları için net bir tarih verilmedi. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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