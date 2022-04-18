Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve marangoz kadrolarına sürekli işçi alınacak. Başvurular, 18 Nisan’da başlayacak. Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sürekli işçi alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Güvenlik Görevlisi – 8

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu, en fazla lisans mezunu olmak.

- 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak.

- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).

- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için en az 160cm boyunda olmak.

Temizlik Görevlisi – 5

- En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak.

- 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) – 3

- En az ilköğretim (ortaokul) mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak.

- 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.

- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

- Adayların durumlarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

Marangoz – 1

- En az lise veya dengi mezunu olmak mezunu, en fazla lisans olmak.

- 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Noter kura çekimi 28 Nisan 2022 günü saat 10:00'da Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor.

- Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

- Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

- (2) Fotoğraf

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

- Bakım Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi.

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