Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli bilişim personeli alacak!

MSB duyurdu! Sözleşmeli bilişim personeli alınacak. MSB’nin sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanına göre, Ankara’da bulunan Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere pek çok pozisyonda bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek. Peki, MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları ne? İşte MSB personel alımı 2022 ilanı ve başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS’den en az 70 puanla Ankara’da bulunan Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alacak.

MSB’YE ALIM YAPILACAK KADROLAR!

Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:

“Kıdemli veri tabanı uzmanı, veri tabanı uzmanı, Java yazılım uzmanı, kıdemli JAVA yazılım uzmanı, yazılım geliştirme takım lideri ve çözüm mimarı, yazılımcı, kıdemli yazılımcı, Web önyüz geliştirme uzmanı, mobil geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, yazılım analiz ve tasarım uzmanı, yapay zekâ uzmanı, kıdemli yapay zekâ uzmanı, veri bilimi uzmanı, yazılım uygulamaları geliştirme uzmanı, yazılım proje yöneticisi, proje yöneticisi, ağ (network) yönetim uzmanı, Linux sistem yönetim uzmanı, sızma testi uzmanı, zararlı yazılım analiz uzmanı, siber operasyon merkezi uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği mimarı uzmanı.”

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 28 Mart - 11 Nisan 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında yapacak. Adaylar başvuru için istenen belgeleri 11 Nisan 2022 tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla ulaştıracaklar. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen veya eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından birden fazlasını seçebilecek. Bir aday en fazla 3 (üç) pozisyona başvurabilecek. Birden fazla seçim yapan adayların seçim sırası belirtmeleri gerekiyor. Tercih yapmayan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

MSB tarafından yayınlanan ilanda adaylardan istenen belgeler şu şekilde:

a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

ç) KPSSP3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) Son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce dilinden alınan puanını gösteren YDS sonuç belgesi veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

g) Kendi el yazısı ile yazılmış detaylı özgeçmişi,

ğ) GENEL ŞARTLAR başlığının (4) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

h) SGK Hizmet Dökümü,

ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (5) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR ‘da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olarak yapılacak. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı) bulundurmaları gerekiyor. Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konularıdır. Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacak. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecek. Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri gerekiyor. Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacak. Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.