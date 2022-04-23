Binlerce bekçi alınacak! 81 ilde harekete geçildi, işte bekçi olma şartları...

Polis Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde toplam 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Polis Akademisi'nin internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.