Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, 3 bin bekçi alımı ne zaman olacak? EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı 2022 başvuru detayları merak ediliyor. Bekçi alımcı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis Akademi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Bekçi alımı başvuru şartları, yaş sınırı, maaşı, başvuru tarihi, ne zaman olacağı gibi sorulara yanıt aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kısa bir süre önce 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı, bu sayının 3 binine ilişkin karar geldi. İşte bekçi alımı başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…

BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Üç bin yeni bekçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022 bekçi alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı, daha önceki bekçi alımı için aranan şartları şöyleydi:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği bünyesinde yapılacak 3 bin yeni bekçi alımına ilişkin başvuru süreci henüz açıklanmadı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin resmi internet sitesinden gerçekleşecek.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.