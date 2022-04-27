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    Personel AlımıBAŞVURU YAP! Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?
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    BAŞVURU YAP! Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

    Bekçi alımı başvurusu başladı. Türkiye genelinde 3.250 bekçi alımı başvuru şartlarını karşılayan adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet şifresini kullanarak başvurularını yapabilecek. 13 Mayıs’a kadar devam edecek başvurunun ardından ön başvuru sonuçları Polis Akademisi tarafından açıklanacak. Polis Akademisi, ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, sözlü sınav aşamaları ile bekçi alımı sürecini tamamlayacak. Peki, Bekçi alımı başvuru 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? İşte Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kontenjanları…

    27.04.2022 - 13:54 |
    BAŞVURU YAP! Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

    Bekçi alımı başvurusu başladı. Polis Akademisi 28 Nisan tarihinde toplam 3.250 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. 31 yaşından gün almamış ve en az 167 cm olma şartı arana bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvuru 2022 ne zaman, nasıl yapılır, illere göre bekçi alımı kontenjanı nedir? Bekçi alımı 2022 başvuru formu, kontenjan, kılavuz ve şartlar hakkında merak edilen tüm detaylar…

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman



    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    Bekçi alımı illere göre kontenjan bilgileri ise şu şekilde olacak;

    2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    Adana

    75

    Konya

    50

    Adıyaman

    15

    Kütahya

    15

    Afyonkarahisar

    20

    Malatya

    25

    Ağrı

    15

    Manisa

    30

    Amasya

    15

    Kahramanmaraş

    30

    Ankara

    200

    Mardin

    30

    Antalya

    35

    Muğla

    100

    Artvin

    15

    Muş

    15

    Aydın

    35

    Nevşehir

    20

    Balıkesir

    35

    Niğde

    15

    Bilecik

    15

    Ordu

    30

    Bingöl

    15

    Rize

    20

    Bitlis

    15

    Sakarya

    30

    Bolu

    15

    Samsun

    35

    Burdur

    15

    Siirt

    15

    Bursa

    35

    Sinop

    15

    Çanakkale

    30

    Sivas

    20

    Çankırı

    15

    Tekirdağ

    75

    Çorum

    15

    Tokat

    20

    Denizli

    30

    Trabzon

    35

    Diyarbakır

    75

    Tunceli

    15

    Edirne

    20

    Şanlıurfa

    35

    Elazığ

    40

    Uşak

    15

    Erzincan

    15

    Van

    75

    Erzurum

    35

    Yozgat

    15

    Eskişehir

    35

    Zonguldak

    15

    Gaziantep

    75

    Aksaray

    15

    Giresun

    15

    Bayburt

    15

    Gümüşhane

    15

    Karaman

    15

    Hakkari

    15

    Kırıkkale

    15

    Hatay

    75

    Batman

    15

    Isparta

    40

    Şırnak

    15

    Mersin

    75

    Bartın

    15

    İstanbul

    700

    Ardahan

    15

    İzmir

    200

    Iğdır

    15

    Kars

    15

    Yalova

    20

    Kastamonu

    20

    Karabük

    15

    Kayseri

    35

    Kilis

    15

    Kırklareli

    15

    Osmaniye

    15

    Kırşehir

    15

    Düzce

    15

    Kocaeli

    50

    3.250

    		 

    3250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

    POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

    a) Sınav başvuru dilekçesi,

    b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

    c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
    kurumda alınan denklik belgesi),

    d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

    BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman



    e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
    ifade eden yazılı beyanları,

    g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin
    ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),

    h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

    i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

    j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

    k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç
    raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu,
    herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden
    olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü
    Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

    2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış
    bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

    3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

    BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

    a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

    b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücretiyatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

    c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair bankadekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİT.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLEBEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını vealınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

    SINAV NASIL YAPILACAK?

    Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

    Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

    ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

    Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili ÖnSağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

    2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

    3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olurveya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilenadaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

    4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hakkazanacaktır.

    BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman

    YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru birpuan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”konularından oluşacaktır.

    3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam edenpasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınavaalınmayacaktır.

    4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka birkimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığabaşvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idarisoruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

    5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylariçerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenenil kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

    6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis AkademisiBaşkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefonvb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

    Adaylar bu aşamanın ardından fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına dahil olup sınav sonuçlarını bekleyecek.

     

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