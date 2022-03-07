Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 419 kadroya atama yapacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için süreci başlattı. Bakanlık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını duyurdu! Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMASI NEREDE YAPILACAK?

Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 10 Mart’ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

İŞTE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK KADROLAR

Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63’e ulaşacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları aynı gün saat 18:00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.