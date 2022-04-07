7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? (iscisonuc.saglik.gov.tr)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları içi noter huzurunda personel seçimi yapılıyor. 15 ile 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru sonrası Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 10 bin işçi alımı için dün noter huzurunda başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün de devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı kura çekimi nasıl canlı izlenir? İşte, 6-7 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izleme linki ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da saat 09.00'da başladı. Kura çekimi, 6 Nisan 18.00 itibarı ile sona erdi. Kura çekimi, 7 Nisan bugün de sürüyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.