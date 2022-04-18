YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti

YKS görevli ücreti hakkında yapılan aramalar yoğunluk kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler “YKS sınav görevi ücreti ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM sınav gözetmen ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen ücretleri...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ

Salon Başkanı: 317,35 lira

Gözetmen: 277,68 lira

Yedek Gözetmen: 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

Bina Yöneticisi: 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran