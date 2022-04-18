YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti
YSK sınavı için heyecan başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer almak isteyen öğretmenlerin YKS sınav görevi ücreti hakkında yaptıkları aramalar da başladı. Peki, ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar, YKS gözetmen ücreti kaç TL? İşte ÖSYM YKS görevli ücreti 2022…
YKS görevli ücreti hakkında yapılan aramalar yoğunluk kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler “YKS sınav görevi ücreti ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM sınav gözetmen ücreti ne kadar? İşte YKS gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen ücretleri...
YKS GÖREVLİ ÜCRETİ
Salon Başkanı: 317,35 lira
Gözetmen: 277,68 lira
Yedek Gözetmen: 238,01 lira
Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira
Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira
Bina Yöneticisi: 396,68 lira
Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira
ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?
ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.
YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran