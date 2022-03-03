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    MemurSağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!
    HaberlerMemur Haberleri Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!
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    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuçları sorgulama…

    03.03.2022 - 13:03 |
    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuçları sorgulama…

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.

    Kura çekilişi 03.03.2022 tarihinde saat 11:00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı.

    İşte Nakil Sonuçları ;

    663-45/A maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için tıklayınız.

    657-4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için tıklayınız.

     

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