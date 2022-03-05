Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den atama müjdesi! Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamaları ile ilgili konuştu. 'Atama olmayacak' spekülasyonlarına cevap verenn Bakan Özer, “Atama olacak” açıklaması yaptı. Peki, 2022 yılında öğretmen ataması yapılacak mı? MEB öğretmen alımı ne zaman? İşte Bakan Özer’in açıklamaları…
MEB’ten öğretmen atama müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Özer, . 'Atama olmayacak' haberlerine cevap verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Peki, MEB öğretmen alımı ne zaman? 2022 yılında öğretmen ataması ne zama yapılacak? İşte Bakan Mahmut Özer’in öğretmen atamaları ile ilgili açıklamaları…
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı programda eğitim alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Özer, Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ile öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.