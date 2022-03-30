Memur ve emekliye ek zam ne kadar, memur ve emekliye ek zam ne zaman ödenecek?

Kamu çalışanları ve emeklileri peş peşe gelen zamlar sonrası ek zam talebinde bulunmuştu. AK partili Akbaşoğlu tarih verdi. Memur ve emeklilere maaş artışı olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu değerlendirilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız" açıklamasını yaptı. Akbaşoğlu, memur ve emeklilerin maaşlarının da 1 Temmuz itibarıyla artacağını söyledi.

Akbaşoğlu "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " ifadesini kullandı.