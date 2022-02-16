3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi?

3600 ek gösterge için hükümet, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. 3600 ek gösterge ile ilgili ilk komisyon toplantısında Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin adil bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Bakan Bilgin, "Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırarak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız." dedi.

3600 EK GÖSTERGEDEN TÜM MEMURLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 3600 ek gösterge ile ilgili soruları cevapladı. Kılıç, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

“3600 ek gösterge konusu ağustos ayında memur konfederasyonları ile yapılan Toplu Sözleşme Görüşmelerinde karara varılmış, sözleşmeye de yazılmıştı. Şimdi de Bakan Bilgin de, bugün yaptığı açıklamada, kamudaki ek gösterge sorununu çözmek için, bütüncül bir yaklaşım içinde olacaklarını söylüyor. Bakan Bilgin bu konuda olumlu adım atarak sadece din görevlisi, hemşire ve öğretmen gibi alanlara değil tüm memurları kapsayan, tüm kamu görevlilerini kapsayan bir düzenleme yapmanın peşinde ve planları da bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bugüne kadar yapmış olduğu teknik çalışmalarda sadece belirli meslek gruplarına değil tüm hizmet kategorilerini içine alan çalışmayı getiriyor. Şimdi taraflarla görüşmeler yapılıyor. Önemli olan tarafların da görüşlerinin alındığı sosyal diyalog içerisinde bu konuyu çözüme kavuşturmaktır.”

3600 EK GÖSTERGE İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.