Memur ve memur emeklilerini ilgilendiriyor! Kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşılırken, gözler son toplantıya çevrildi. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar mayıs ayında tamamlanacak. Düzenleme Meclis’te kabul edilirse maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak. Aynı zamanda kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği de yapılacak son toplantıda belli olacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum…

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Polis, hemşire ve din görevlilerinin maaşları ile emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesinde mayıs ayı işaret edilmişti. Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım devam ederken, memur ve memur emeklisinin gözü yapılacak son toplantıya çevrildi. Toplantının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesine nihai şeklinin vermilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR? KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?

3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ NE?

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi 3 farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

3600 ek gösterge ile ilgili bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.