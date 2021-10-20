Hostes nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler hostes olamaz?

Yolcular uçağa binmeden önce yapılacak olan tüm ön hazırlıklar host ve hostesler tarafından yürütülür. Bu sayede insanların güvenli ve konforlu bir şekilde uçuş gerçekleştirmeleri amaçlanır.

Hostes Nasıl Olunur?

Hostes olabilmek için gerekli olan pek çok şart bulunur. Sıkı bir kontrolden geçen hostes namzetleri gerekli görüldüğü zaman ek testlere ve maddelere de tabi tutularak denetimleri yapılabilir.

Hostes olmak isteyen kişilerin ilk olarak başvuru sürecini tamamlaması gerekir. Bırakılan CV sonucunda hostes olma konusunda onay alınırsa aday mülakata tabi tutulur. Bu elemeler yazılı ve sözel sınavlar ile yapılır. Yapılan testler içinde değerlendirme testleri olsa da dil testleri ve zeka testleri de yapılır.

Yazılı olarak gerçekleştirilen sınavlardan başarılı olan hostes adayların kurul karşısında yabancı dil ve konuşma becerileri test edilir. Kurulun ilk dikkat ettiği durum fiziki görünüştür. Özellikle de dövme, piercing gibi aksesuarların kabul görmeyeceğini bilmeniz gerekir. İyi bir kıyafet kombini şansınızı arttırabilir.

Hostes Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

Başvurulan hava yolu firmalarının belirlediği illerde ikamet etmek

İyi derecede bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak, bu dili çok akıcı bir şekilde konuşmak ve anlamak.

Erkeklerde askerlik engelinin bulunmaması

Adli sicil kaydının temiz olması

İdeal olarak belirlenen boy ve kiloya sahip olmak. (Bu oran ise, kadınlarda; 160-180 cm arası boy oranı, erkeklerde ise; 170-180 cm arasıdır.)

Daha önce başka bir hava yolu firmasından ceza ve disiplinsizlik suçu almamış olmak

Havaalanının belirlediği kurumdan fiziki yeterlilik ve sağlık raporu almak

Kimler Hostes Olamaz?

Hostes olma şartlarını taşımayan ve uçmaya engel panik atak, kalp rahatsızlığı ve epilepsi gibi önemli sağlık sorunu bulunan kişiler göster olamaz.

Hosteslerin Görevleri

Yolcular uçağa alınmadan hemen önce uçağın temizliği, emniyet kartlarını tanıtma, düzen, yolculuk sırasında verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı host ve hosteslerin görevidir. Aynı zamanda özel bir duruma sahip olan yolcu ile ilgilenme, yiyecek ve içeceklerin servis edilmesi, yolcu emniyet kemerleri kontrolü, yolcuların inişe hazırlanması ve güvenle uçaktan tahliye edilmelerini sağlamak host ve hosteslerin görevleri arasında yer alır.