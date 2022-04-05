Emekli ve memurları ilgilendiren yeni düzenleme yolda! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Enflasyon farkı yeni düzenlemede ele alınacak. Ocak ayında verilen sosyal denge farkı da Temmuz’da verilecek. Peki, Memur ve emekliye enflasyon ve sosyal denge farkı verilecek mi? Temmuz ayında memur ve emekliler enflasyon farkı alacak mı? Sosyal denge farkı nedir? İşte tüm detaylar…

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON VE SOSYAL DENGE FARKI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına ve emeklilere ocak ayında enflasyon farkının yanı sıra yüzde 3 civarında sosyal denge farkı verdiklerini anımsatarak, "Önümüzde temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki, temmuzda enflasyon farkını kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenlemeyle yeniden ele alacağız" dedi. Toplu Sözleşme Kongresi'nde konuşan Bakan Bilgin, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde üretimin durması nedeniyle enflasyonun belirterek, enflasyonda hem bunun, hem de doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmenin etkili olduğunu ifade etti. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen önemli adımlar attıklarını, bu adımları atmaya da devam ettiklerini dile getiren Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim görevimiz. Tarihimizde ilk defa enflasyon yüzde 36 iken, yüzde 50 düzeyinde reel artış yapıldı. Devam eden enflasyonist ortam dikkate alındığında bunu değişik şekillerde yorumlamak mümkün ama inkâr etmek mümkün değildir. Diğer bir konu, tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır" diye konuştu.

DENGE FARKI VERİLECEK Mİ?

Toplu sözleşme mekanizmalarının hem kamu işçileri hem de memurlar için devam ettiğini kaydeden Bilgin, "İşçilerimizle, memurlarımızla o günkü şartlar altında çok önemli toplu sözleşme kararlarına imza attık. Orada çalışanları koruyan, bizim toplu sözleşmemizi anlamsız olmaktan kurtaran, gelişmeler karşısında direnç gösteren bir madde var. Bu madde, enflasyon farkının verilmesi. Biz ocak ayında sadece enflasyon farkını vermedik, yüzde 3 civarında sosyal denge farkını da verdik. Önümüzde temmuz enflasyonu var. Temmuzda enflasyon farkını kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenlemeyle yeniden ele alacağız" şeklinde konuştu.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI NEDİR?

Kamuda , personellerin maaşları arasında bazı farklar vardır. Bu farklara sosyal denge tazminatı ile müdahale edilir ve gelir farkını dengelemek için düşük maaş alan memurlara sosyal denge tazminatı ödenir.