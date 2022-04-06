Memur ve emekli maaş zammı! Memur ve memur emeklisi temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye maaş farkı çıktı mı?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 ayda oluşan enflasyona göre belirleniyor. Gözler şimdiden temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, ilk 3 ayda oluşan enflasyon oranı ile emeklinin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Tahminlere göre, gelecek 3 aylık dönemde enflasyonda TÜFE yüzde 6 olursa 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak. Peki, Memur ve memur emeklisi temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye maaş farkı ne olur? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur? İşte detaylar…

EMEKLİ, MEMUR, İŞÇİ YAŞLI VE EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARI ETKİLİYOR!

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla beraber Bayram ikramiyesi de alacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü.

Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri de Ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, Temmuz'da yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuz'da yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÇIKTI MI?

Üç aylık yüzde 22.81 enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 olurdu. İlk üç aylık veriye göre zam oranı 7+15.31 olarak gerçekleşti. Bu orana gelecek üç aylık enflasyon da eklenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞI NE OLUR?

Gelecek üç aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 6'da kalması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 30.3 olacak. Bu durumda emekli zammı yüzde 30.3 gerçekleşecek. TÜFE'nin yüzde 10'a çıkması durumunda ise artış oranı yüzde 35'i geçecek. Memur ve memur emeklileri de enflasyonun yüzde 30 gerçekleşmesi durumunda yüzde 22.5 enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Salgınla mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor.