Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

Hastalığı ya da engeli olup da yaşı beklemeden az primle emekli olmak isteyen vatandaşlardan çok soru geliyor. SGK’nın en çok hangi hastalıklardan dolayı maluliyet verdiği tek tek açıklandı. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla kesinleşen rakamlardan en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanlar belli oldu. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısı...

SGK İSTATİSTİKLERİ

“SGK, en çok hangi hastaları malulen emekli yapmaktadır?” sorusunun cevabı aşağıda yer verdiğimiz SGK istatistiklerde yer almaktadır. Hemen belirtelim her yıl yayınlanan istatistiklere bakıldığında bu sorunun cevabının değiştiği görülmektedir. Geçen yıl kesinleşen branşlar itibarıyla en çok maluliyet kararı verilen hastalık/arıza çeşitleri aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gerçekleşmiştir.

Hastalık/Arıza Oranı (%)

Onkoloji 34,36

Psikiyatri 21,57

Nöroloji 17,96

Genitoüriner Sistem Hastalıkları 8,73

Diğer 5,54

Göz Hastalıkları 3,83

Kardiyoloji 3,14

Gastroenteroloji Ve Hepatoloji 2,67

Baş Arızaları 1,65

Solunum Hastalıkları 0,55



İLK SIRADA ONKOLOJİ HASTALARI BULUNUYOR

2021 yılı istatistiklerine baktığımızda ilk sırada onkoloji hastaları, ikinci sırada psikiyatri hastaları ve Üçüncü sırada nöroloji hastalıklarının olduğu görülmektedir. Bu sıralama 2020 yılındaki sıralamayla aynı şekilde gerçekleşmiştir.

En son kesinleşen rakamlardan kanser hastalıkları bulunan sigortalılar %32,52 oranından %34,36’ya yükseldiği görülmektedir. Bu çalışanları ikinci sırada bulunan %22,89 oranı ile psikiyatri hastalarının sayısının %21,57’ye gerilediği görülmektedir. Üçüncü sırada bulunan nöroloji hastalıklarından dolayı malul kabul edilenlerin oranı ise %15,1’den %17,96’ya yükselmiştir…

Dördüncü sırada ise genitoüriner sistem hastalıkları hastaları ve beşinci sırada diğer hastalıklar yer almıştır. Bu hastalıkları ise sırasıyla göz, kardiyoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, baş arızaları ve solunum yolları hastalıkları izlemiştir.

YAŞI BEKLEMEYE GEREK YOK

Yukarıda saydığımız hastalıklardan birine veya birkaçına yakalanmış olup 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.

Çalışamayacak durumda bulunan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır.

1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır. Bu yönüyle malulen emeklilik en erken ve en kolay emeklilik olarak dikkati çekmektedir.

MALULİYET ESAS HASTALIKLAR

Malulen emeklilikte hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak temel şarttır. SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.

MÜRACAAT İÇİN BELGELER NELERDİR?

Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;

-Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;

-Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

- Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı

- Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE KESİLİR?

Malullük aylığı,

- Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,

- Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması,

hallerinde kesilir.

Kontrol muayenesi; sigortalının veya hak sahiplerinin malullük, engellilik ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayeneye tabi tutulmasıdır.

Ancak 5434 sayılı Kanun kapsamında bağlanan malullük (adi) aylığının kesilme koşulları biraz farklıdır. Buna göre:

Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma: 5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesi gereğince, iştirakçilerden Türk Vatandaşlığından çıkarılan, Türk Vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Antlaşması yapılan ülkelerde olan o ülke vatandaşlığına girenlerin aylıkları kesilmemektedir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde Çalışma: 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince emekli aylığı alanların kamuda emeklilik hakkı tanınan vazifelere atanmaları halinde (5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde) aylıklar kesilmektedir. 4/1-a ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde ise aylıkları kesilmemektedir.