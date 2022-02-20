Mahalli idareler personeline yönelik sorular sıklıkla araştırılıyor. Özellikle belediyede çalışan ve burda çalışırken emekli olan, daha sonra açıktan atanan bir personelin tekrar kendi isteği ile emekli olması halinde tazminat ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Peki, Emeklilikte ödenen tazminat ikinci defa ödenebilir mi? İşte detaylar...

EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT İKİNCİ DEFA ÖDENEBİLİR Mİ?

Belediyede APK Uzmanı olarak çalışmakta iken emekli olan, bilahare açıktan atanan bir personelin tekrar kendi isteği ile emekli olması halinde ilgiliye 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminat tekrar ödenebilir mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değişik 1/D maddesinde; “(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu tazminatın kimlere ödeneceği ile hangi hallerde verilemeyeceğine ilişkin hususlar belirtiliyor. “Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere” hükmünden de bu tazminatın bir kere ile sınırlandırılmadığı anlaşılıyor.

Buna göre, 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken “kendi isteği ile emekli olan” ilgiliye bu tazminatın ödenmesi gerekiyor.