Memur ve işçi emeklileri ile hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. İşçi emeklileri ve memur emeklilerinin ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplarda olacak. Peki, Hangi emekli hangi gün bayram ikramiyesini alabilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabında olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan.

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.100'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olunan banka hesabına yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalıların aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.100 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödenir.