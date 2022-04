Ramazan ayı ile birlikte her yıl dini bayramlarda verilen emekli bayram ikramiyesi emeklinin gündeminde yer alıyor. Yılın ilk emekli bayram ikramiyesinde gözler yapılacak zamma ve yatırılacağı tarihe çevrildi. Enflasyon ve asgari ücrete yapılan zamların ardından emekli ikramiyelerine de bu yıl artış bekleniyor. Uzmanlar enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam gelebileceğini belirtirken milyonlarca emekli ikramiyelerin yatırılacağı tarihi, yapılacak zammı ve bayram ikramiyelerinin maaşla birlikte yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, Emekli maaşı ayın kaçında yatıyor? Emekli maaşı ne zaman yatar? Emekli bayram ikramiyeleri maaş ile birlikte mi yatacak? Maaş ve emekli bayram ikramiyesi aynı anda yatar mı? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde olan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz sene 1100 TL'ye çıkmıştı. Asgari ücrette yaşanan artışla beraber bu yıl ikramiyelerin artması yönünde beklentiler arttı. Bu sene bayram mayıs ayında olacak. Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendiriliyor. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu Ramazan Bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. İkramiyelerin bu yıl Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. SGK emeklilerine, aylıklarının ödemeleri her ayın belli günlerinde yapılıyor. SGK emeklileri,

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor. Bağkur emeklisine maaşları,

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.