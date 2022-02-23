Emekli ikramiyeleri ile ilgili flaş hamle! Yüzde 100 zam geliyor, en az...

Emeklilere zam müjdesi! Bayram ikramiyeleri artıyor. Milyonlarca emekli yapılacak zammı merakla bekliyordu. Gazetevatan.com yazarı Mert Nayır emekli ikramiyelerinde yapılması öngörülen zam ile ilgili detayları gündeme taşıdı. Emeklilerin bayram ikramiyelerine neredeyse yüzde 100 zam geleceğine vurgu yapan Nayır yazısında ikramiye zammı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşülüyor.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

Ramazan Bayramı Mayıs başı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılacak güncellemeyi bekliyor.

Mert Nayır'ın yazısının ardından emekli ikramiyeleri ile ilgili bir açıklama da Cem Kılıç'tan geldi.

Prof. Dr. Kılıç katıldığı televizyon programında bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir." diye konuştu.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine gelecek zammın ip uçlarının ortaya çıkmasının ardından detaylar da netleşmeye başladı. Takvim gazetesinin haberine göre ise zam ile ilgili üç formül masada.

FORMÜL 1

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

FORMÜL 2

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3

Bu yılki asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK

İkramiyede yapılacak artış, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler, hisseleri oranında ödemeden yararlanacak.

Örneğin; Emeklilerin bayram ikramiyesi bin 100 liradan yüzde 36.08'lik yıllık enflasyon yansıtılarak bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 122 lira 66 kuruş, yüzde 50 ölüm aylığı alana 748,44 lira ödenecek.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında yeni tutardan yararlanacak.

Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara, ikramiye bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, 374,22 liralık ödeme yapılacak.