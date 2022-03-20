Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için kritik haftalara girildi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Ramazan’a kısa bir süre kala bayram ikramiyesine gelecek zammın belli olması beklenirken gözler bayram ikramiyeleri ile ilgili hükümet tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam geldi mi? İşte detaylar…

2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM GELİR Mİ?

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığına yapılan zammın ardından emekliler bayram ikramiyelerine yapılacak zammı bekliyordu. Kulislerde emekli bayram ikramiyelerinde zam yapılacağı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2000, Kurban Bayramı'nda 2000 lira olmak üzere 4000 lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışılıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zammı içeren düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği belirtiliyor. İkramiye ödemelerinde neredeyse yüzde 100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramı’nda 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde. Emekli ikramiyelerine ilişkin zammın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İÇİN İSE 4 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR!

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yapılacak zam ile ilgili 4 formülü yazdı:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak. Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre 2-3 gün içinde tamamlanıyor. Ödeme tarihini SGK önceden duyuruyor. Ancak bayramdan önceki hafta ödemeler bitiriliyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih hakkında hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkramiyelerin bayramdan bir hafta evvel yani 25 Nisan'da yatması bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Kabine toplantısının ardından yapılacak zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.