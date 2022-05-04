Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi? Askerlik borçlanmasının emekliliğe etkisi nedir?

Emekli olmak herkesin hayali! Ancak emeklilik için 3 şart gerekiyor. Emeklilik için istenen yaşı doldurmak, prim gün sayısını doldurmak ve sigortalı olunan tarih bu şartlardandır. Emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan vatandaşlar askerlik borçlanması yaparak emekli olabiliyor. Vatani görevini er, erbaş ya da yedek subay olarak gerçekleştiren vatandaşlar askerlik borçlanması ile emekliliğini öne çekebilir.

2022 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile askerlik borçlanmasında 2022'de ödenecek primler belli olmuştu. Asgari ücretteki artış oranında artan askerlik hizmet borçlanmasında da 2022 primleri arttı. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

- Erkekler, er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen sürelerini emeklilik için borçlanabiliyorlar.

- Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor.

- Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırır. Örneğin, emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren erkek çalışanların, çalıştığı süre emekliliğine yetmiyorsa, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi tamamlayabilir.

- Emekli olmasına bir yıl kalan bir çalışan, bu süreyi çalışarak geçirmek yerine askerlik süresini borçlanabilir.

- Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan öncesi için de yapılabilir. Şöyle ki; ilk sigortalı girişi 2000 yılında olan biri, askerliğini 1999 yılında yapmışsa, askerliğini borçlanması halinde, emeklilik yaşını da erkene çekebilir. Eğer bir yıllık borçlanma yapılırsa, emeklilik yaşını da bir yaş önceye çeker ve 60 yaşında emekli olunacaksa 59 yaşında emekli olmaya hak kazanır. Askerlik öncesi sigortalı olanlar ise bu haktan yararlanamıyor.

- Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7,5 katıdır.

- Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için kişinin askerde olduğu süre içinde işvereni tarafından sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmemesi gerekir. Eğer askerlik süresi içinde prim ödenmişse, ödenen bu primler sosyal güvenlik kurumu tarafından iptal edilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik terhis belgesi ile başvurulması gerekmektedir.

Öncelikle mükelleflerin, askerlik borçlanması formunu askerlik şubesi aracılığıyla doldurması gerekiyor.

Formda, hangi tarihler arasında askerlik yapıldığı ve askerlikten sayılmayan günlerle ilgili bilgeler yer almalıdır.

Askerlik sürelerini belirleyen bu formlar askerlik şubesi tarafından onaylanır.

Onaylanan belgeler ise çalışanların en son çalıştıkları işyerinin bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine sunulur.

Belgelerin teslim edilmesi ile birlikte, borçlanma için süreç başlar.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİK GÜNÜNÜ ÖNE ÇEKER Mİ?

Pek çok kişi askerlik borçlanması için gerekli sürenin bir kısmını mı yoksa hepsinimi borçlanması konusunda kafa karşıklığı yaşayabiliyor. Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir. Memurlar.net, konu ile ilgili gelen soruyu şu şekilde cevaplandırdı:

SORU: 12.11.1974 doğumluyum.01.03.1996 ile 30.09.1996 tarihleri arasında sgk prim çalışmam var. Askerliğimi 02.03.1999-02.09.2000 arasında18 ay yaptım.11.07.2003 tarihinde polis memuru olarak kamuda çalışmaya başladım. SGK hizmetimi saydırdım. Askerliğimi ne kadarını borçlanırsam emeklilik tarihimi geri çeker? Kurumum bana 17 ay askerlik borçlanırsam 24.05.2025 tarihin 10.08.2024 olacağını söylüyor bu doğrumu? Emekli tarihim kurum portalında 24.05.2025 gözüküyor.

CEVAP: 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışması olanlar ve bu tarihten sonra göreve giren polis memurlarının yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaşlarından indirilir. Polis memurları için her yıl 3 ay yıpranma payı süreleri vardır.

Bu durumda olanların yıpranma payları hem memurun 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresini hem de emeklilik yaş grubunu belirlemede avantajlı bir durumdur.

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 23/05/2002 tarihi esas alınır ve bu tarihe kadar olan sigortalı, bu tarihten önce geçmiş olmak şartıyla askerlik borçlanılacak süre, yıpranma payları dahil edilir.

Polis memurları emeklilik yaşları dışında azami çalışabilecekleri yaş hadleri de bulunur. Bu yaş haddi zorunlu emeklilik yaş haddidir ve 55 yaşını doldurmuş polis memurları zorunlu olarak emekliye sevk edilirler.

Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde emeklilik yaş grubunuz 55 yaş grubuna dahil olacağını ve bu yaş tarihinden emekli olacağınız tarihe kadar kazanacağınız yıpranma payının da indirilmesi halinde gerçek emeklilik yaş tarihiniz olacağını değerlendirmekteyiz. Yani 12/11/1974 + 55 yaş grubu= 12/11/2029 tarihi olur ve bu tarihten yıpranma payınız indirildiğinde emeklilik tarihiniz belli olur. Örnek 12/11/2029 - Diyelim yıpranma payınız toplamı 5 yıl olduğunda 12/11/2024 tarihi olur. Yıpranma payı toplamı daha fazla bir süre olduğunda da bu tarih daha önceki bir tarih olur.