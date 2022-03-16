3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge komisyonu 2. Kez toplanıyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci kez toplanacak. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? sorularına yanıt aranıyor.

3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

3600 ek gösterge komisyonu ikinci toplantısının ise 16 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi için mayıs ayını işaret etmişti. Bilgin ‘Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor.”, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, 'Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak” dedi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600’ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK’ya geleceği belirtildi.