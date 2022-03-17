Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Son olarak yapılan ek protokol düzenlemesi ile Türk Telekom’da çalışmakta olan sendika üyelerinin 28 Şubat tarihinde almakta oldukları aylık çıplak ücretlerine 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme gereği uygulanacak olan yüzde 5,50 artış oranına ilave olarak yüzde 32 oranının eklenmesi ve yine 1 Mart tarihinden itibaren geçerli toplam artış oranının yüzde 37,50 olarak uygulanması kararı alındı. Bu ay başı itibariyle günlük 38 lira olarak belirlenen yemek ücretinin ise günlük 42 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

“TÜM BAŞARILARIMIZIN ARKASINDA ÇALIŞANLARIMIZIN YOĞUN EMEĞİ VAR”

Yeni anlaşmayla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Çalışanlarımızın menfaatlerini her türlü şarta göre gözetiyor ve onlara en iyi imkanları sunabilmek için çalışıyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla öncelikle çalışanlarımızı değerli hissettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak, tüm başarılarımızın arkasında çalışanlarımızın yoğun emeği var. Türk Telekom olarak ülkemize hizmet etme yolunda çalışırken, insan kaynağımızın koşullarını da en yüksek seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza gelen ek desteklerin ülkemize, sektörümüze ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.