Paralar bugün hesaplarda! Ödeme tutarları 2.168 TL ile 8.233 TL arasında değişiyor

Tediye ödemeleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

TOPLAM 8 BİN 672 LİRA

En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

TEDİYE NEDİR?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.

Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor,

TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.