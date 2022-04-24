Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala milyonlar bayram öncesi yapılacak ödemelere kilitlendi. Emekli ile hak sahiplerine ödenen emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli olurken, başta emekliler olmak üzere, işsizlik ödeneği, engelli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alacaklar maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5’inde yatırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Kabine toplantısında bayram tatili 9 gün olursa işsizlik maaşı da bayram öncesinde verilebilir. Henüz 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının ardından bayram öncesinde hangi ödemelerin öne çekildiği belli olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Bu süreç kişinin elde ettiği maaşa ve aynı zamanda çalışma süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

- 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 180 gün işsizlik maaşı alabilmektedir.

- 900 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 240 gün işsizlik maaşı alabiliyor.

- 1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler ise, 300 gün süre ile işsizlik maaşı alma hakkını elde etmektedir.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak