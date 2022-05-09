Askerlik nedeniyle işten ayrılma nasıl olur? Askere gidecek olan işçi tazminat alabilir mi? İşte askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin hakları!

Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen çalışanların, işten ayrılma, tazminat ve işe geri dönüş gibi hakları kanunlarca korunuyor. Vatani hizmetini yapacak olan asker adaylarının süreci doğru yürütmesi ve haklarını bilmesi büyük önem taşıyor. Askerlik ile işlemlerini yapan çalışanların kafasında süreç ile ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Ancak, yasal haklarını bilmek ve hak kaybına uğramadan işlemleri tamamlamak açısından önem taşıyor. Peki, Askerlik nedeniyle işten ayrılma nasıl olur? Askere gidecek olan işçi tazminat alabilir mi? Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır? Askerlik nedeniyle işten ayrılma kaç gün önceden bildirilmeli? İşte askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin hakları ve bilinmesi gerekenler…

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA NASIL OLUR?

Askere giden işçinin hakları arasında istifa ve fesih yer alıyor. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen bir işçi öncelikle gerçekten askere gideceğini kanıtlamak zorundadır. Bunun için fesih bildiriminin ekine kurumdan alınmış olan “Askerlik Sevk Belgesi” eklemesi gerekiyor. Askerlik sevk belgesi ve fesih ihbarnamesi işverene yazılı olarak iletilmelidir. Yani askerlik sebebiyle istifa edecek işçi mutlaka yazılı bir dilekçe ile işverene başvurmalıdır. Bunun haricinde işçinin direkt noter aracılığı ile ihtarname çekmesi de mümkün ve daha sağlıklı bir yoldur. Yine çekilecek ihtarnamede de istifa sebebi askerlik sebebine dayandırılmalı ve askerlik belgesi de ekte sunulmalıdır.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA KAÇ GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLMELİ?

İşçinin askerlik sebebi ile işten ayrılması koşulunda işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen 2 hafta ile 8 hafta arasında olan ihbar (bildirim) öneli sürelerine uymak zorunluluğu yoktur. Yani sevk belgesi elindeyse işten derhal (bildirimsiz) ayrılabilir. İşçi muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrıldığını işverene kanıtlamakla yükümlüdür.

ASKERE GİDECEK OLAN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile 1475 sayılı eski İş Kanununun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanacağı açıktır. 2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanunu bedelli askerliği kalıcı kılmıştır.

Çeşitli yargı kararlarında bedelli askerlik sebebiyle işten ayrılan işçilerin, kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu sebeple bedelli askerlik yapan işçi, işten ayrılırken İş Kanunu’nun 14. maddesi gereğince kıdem tazminatını alabilir.

Ancak, işçi bedelli askerlik sebebiyle ücretsiz izin kullanıp, yeniden işe dönmek isterse kıdem tazminatı talep edemez. İşçi bu sebeple kıdem tazminatını almak isterse mutlaka iş akdini feshetmelidir.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Askerlik sebebiyle işten ayrılacağını işverene bildirmek isteyen işçi, işverenine bir işten ayrılma dilekçesi vermelidir.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği şu şekilde:

………………………..’NE

…./…../…. Tarihi itibariyle, askerlik vazifemi yerine getirmek amacıyla işten ayrılıyorum. Askerlik şubesi tarafından verilen askerlik görev evrakımın (Askere Sevk Belgesi) bir sureti ektedir.

1474 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. Maddesi gereğince tarafıma kıdem tazminatımın ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenmesi gereken diğer tüm haklarımın ödenmesini talep ediyorum.

Bu durumu saygılarımla bilginize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. …./…./….

Ad-Soyad

İmza

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN ÇALIŞAN İŞE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu madde 31 hükmü uyarınca herhangi bir askeri veya kanuni ödevden ötürü işten ayrılan işçiler bu görevin sona ermesini takip eden 2 ay içerisinde işe girmek istedikleri durumda, bu taleplerini işverene bildirmeliler. ani askerlik görevi sona eren işçi görevinin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde işverene işe dönmek istediğini bildirerek işe dönebilir. İşveren askerden dönen ve işe devam etmek isteyen işçiyi işe almak zorundadır. İşveren işçiyi, eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Yani askere giden işçi geri dönmek istediğinde, o pozisyona başka birisi alınmışsa bile işveren askerden dönen işçiye benzer bir iş verme yükümlülüğü altındadır. Ayrıca işveren dönen işçiyi aynı şartlarda geri işe almalıdır. İşe dönmek isteyen kişiye farklı şartlar ileri sürülemez. İşveren bu işçisini geri işe almazsa, o işçiye toplam 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır. Askerden dönen işçinin maaşı düşürülemez. Kanun açık bir şekilde askerden dönen işçinin aynı şartlar altında çalışmaya devam ettirileceğini söylemektedir.