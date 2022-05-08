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    Çalışan HaklarıAsgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeyi verdi: Yıl ortasında...
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeyi verdi: Yıl ortasında...
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    Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeyi verdi: Yıl ortasında...

    Asgari ücret artışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Müjdeli haberi canlı yayında duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" diyen Yılmaz "Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

    08.05.2022 - 22:09 |
    Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme! Müjdeyi verdi: Yıl ortasında...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

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    "YIL ORTASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAĞINI DUYUYORUZ"

    Katıldığı canlı yayın programında ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" dedi. "Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" diyen Yılmaz, "Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olur, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz" dedi.

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    "HÜKÜMETİMİZ ZAMANI GELDİĞİNDE..."

    Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti:

    "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek. Örnek vermek gerekirse asgari ücrette yılbaşında yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı ve vergiden istisna hale getirildi. KDV indirimi yapıldı, memura, emekli ve işçiye zam yapıldı. Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olur, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz. Ne zaman olursa olsun bu gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak müzakere yapılacaktır. Tabii son dönemlerde sıkıntılar var. Biz de görüyoruz dolayısıyla hükümetimiz zamanı geldiğinde bu gerçekleşen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeler yapacaktır."

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