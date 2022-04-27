Arefe günü bayram mesaisi sayılır mı? Arefe günü çalışan işçi bayram mesaisi ücreti alır mı, bayram mesaisi hesaplama yüzde kaç?

Arefe günü mesai var mı, Arefe günü bayram mesaisi sayılır mı? sorularına aranan yanıt arttı. Ramazan Bayramı tatili Arefe Günü'nün yarısıyla başlar ve toplam 3 buçuk gün sürer. Bayram tatilinde çalışan vatandaşların mesai ücreti ise çalışma saatlerine göre düzenlenir. Peki, Arefe günü çalışan işçi bayram mesaisi ücreti alır mı, bayram mesaisi hesaplama yüzde kaç?

AREFE GÜNÜ BAYRAM MESAİSİ SAYILIR MI, AREFE GÜNÜ MESAİ VAR MI?

Resmi tatillerde özellikle yarım günlük çalışma olduğu için tam gün çalışma durumu ancak işçinin onayıyla sağlanır.

Cem Kılıç'ın yazısında ilgili bölüm şu sözlerle aktarılıyor:

“1 Mayıs Pazar günü çalışılmaya devam edilen bir işyerinde işçilere ödenecek ücret konusunda işçilerin kafası karışık. Arife gününde çalışan işçiye fazla mesai ödenmesi gerektiği yönünde yanlış bir algı var. Fazla mesai yapılıp yapılmadığı noktasında işçinin hafta tatilinden sonraki günlerdeki çalışmalarının 45 saatin üzerine çıkıp çıkmadığına bakılır.

Arife gününden önceki günlerde 45 saatin üzerinde çalışmış işçiye arife günündeki çalışması için fazla mesai ödenir. Ancak bu arife gününde çalışan her işçiye fazla mesai ödenecek anlamına gelmez. Arife günü İş Kanununa göre genel tatil günüdür ve genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre işçiye ücret ödenir. Bayram tatili arife günü saat 13:00’dan itibaren başladığı ve arife gününü öğleden sonrası genel tatil günü olduğu için işçinin 13:00’dan sonra çalıştırılmaması gerekir, eğer işçi arife günü 13:00’den sonra çalıştırılırsa zamlı ücret ödenmek zorundadır. Arife günü saat 13:00’dan sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.”

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 5.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 166 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 166 liraya ilaveten, ayrıca 166 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 166 lira değil, 332 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor.