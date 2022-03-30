3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, 3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından mart ayında ikinci toplantı da yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs-haziran ayında TBMM'ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE ÇIKINCA NE OLUR?

Mevcut maaşlarda, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir. Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacaktır.

Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek maaşı. Hemşire maaşı 6 bin 834’ten 8 bin 200 liraya gelecek.

25 yıl çalışmış bir memurumuz emekli olduğunda 128 bin lira alırken ikramiye 153 bin 60 liraya çıkacak. Şu an emekli maaşımız 4 bin 600 liradır. 3600 geldiğinde 5 bin 520 lira emekli maaşı alacaklar. Memurlar şu an 3600 ek göstergeyi bekliyor ve emekli olmuyorlar. Pek çok memurumuz emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emekliliklerini erteliyorlar."