Brüt ne demek, nasıl hesaplanır? Brüt ücret, brüt maaş ne anlama gelir?

Her işçinin aylık kazancını gösteren bir maaş bordrosu bulunmaktadır. İşçilerin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintilerin dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutara brüt ücret adı verilmektedir. Kısaca işçilerden kesilen kesintilerin içerisinde dahil olduğu maaşa brüt ücret denilir.

Brüt Ne Demek?

Brüt ücret günümüzde gündeme gelen terimler arasında yer almaktadır. Kişilerin eline geçecek olan paranın net olarak bilinmesi açısından brüt ücretin bilinmesi oldukça önemlidir. Brüt ücret veya brüt tutarın hesaplanmasında dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Brüt kişilerin alacağı ücrette eline geçecek olan net miktarı, alacağı üründe ise eline geçecek olan net ürün miktarını belirten bir kavramdır. Asgari ücrette ise brüt miktar işveren tarafından işçi için belirlenen ödeme tutarını ifade etmektedir.

Brüt Nasıl Hesaplanır?

Brüt hesaplanmasında şart olarak bürüt ücret üzerinden yapılır. İlk olarak çalışanların brüt yevmiyeleri belirlenmektedir. Bireysel hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi ile bir yevmiye ön görülmemiş ise yasalara göre aylık ücretin bulunması adına ücretin 30 ile çarpılması gerekmektedir.

Ücretlerin haftalık şekilde ödendiği durumlarda ise aylık ücretin bulunması için ilk olarak günlük ücretin bulunması gerekmektedir. Bunun için haftalık ücret ilk olarak yediye bölünmelidir. Günlük ücret ise daha sonra 30 ile çarpılarak aylık ücret bulunmaktadır. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması pek çok kişinin yaptığı hatalardan birisidir.

Brüt Ücret, Brüt Maaş Ne Anlama Gelir?

Her işçinin aylık kazancını gösteren bir maaş bordrosu bulunmaktadır. İşçilerin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintilerin dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutara brüt ücret adı verilmektedir. Kısaca işçilerden kesilen kesintilerin içerisinde dahil olduğu maaşa brüt ücret denilir.

Net maaş ise SGK primi, Damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen esas para olmaktadır. Çalışanlar brüt ücret ve net ücret arasındaki farkları anlayabilmek için çalıştığı kurumun insan kaynakları departmanlarından maaş bordrosu isteyebilirler. Böylece çalışanlar maaş bordrosu sayesinde brüt maaş ile hangi kesintilerin yapıldığını detaylı ve ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler. Brüt maaş ve net maaş arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar ise şunlardır:

- İlk zamanlarda bir kesinti yapılmadan kararlaştırılmış olan ücret brüt maaş olarak bilinmektedir. Daha sonra vergi ve kesintiler düşülür ve geriye kalan miktar net maaş olarak bilinir.

- Net maaş ile brüt maaş arasındaki önemli olan bağ; net maaşın brüt maaşa bağlı olmasıdır.

- Net maaş ile brüt maaş arasındaki en önemli fark ise brüt maaşın net maaştan her zaman daha yüksek olmasıdır.

- Brüt maaş işveren tarafından her sene ödenen çalışan lehine bütün giderleri içermektedir. Buna karşın net maaş ise çalışanın aylık olarak sağladığı sabit miktar olmaktadır.