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    Çalışma Hayatı300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...
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    300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

    Maaşlara 300 lira ek ödeme kararı! 81 ile yazı ile bildirildi ve resmen duyuruldu. Yüz binlerce kişiye güzel haber geldi. Ödemeler 300 lira ile başlayacak; her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek. Emniyet mensuplarını yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank promosyon anlaşması yaptı. Anlaşma gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak. Maaş promosyon talimatı bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Protokolün süresi 5 yıl olacak.

    21.03.2022 - 17:31 |
    300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

    Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.

    20.07.2007 tarih ve 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 17.07.2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 sıra No'lu Genel Tebliğ çerçevesinde maaş ve ücretlerin bankalar üzerinden ödenmesi ve promosyon ödemesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

    5 YILLIK PROTOKOL İMZALANDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü bu işlemleri merkezi olarak yapılarak, daha yüksek promosyon ödemesi alınması ve belirli bankacılık hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanılması amacı ile sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, 18.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı ile beş yıllık promosyon protokolü imzaladı.

    6 AYDA BİR MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINDA ARTACAK

    İmzalanan protokol dahilinde: promosyon ödemeleri, aylık 300.00 TL ile başlayıp, Ocak 2023 tarihi itibari ile her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek, ilerleyen süreçte de protokol süreleri dolacak olan birimler, bitiş tarihi 18.03.2027 olacak şekilde Bankanın ilgili şubeleri ile ek protokol imzalayabilecektir.

    Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususları içeren genelgesini bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.

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