WhatsApp yeni özelliğini test ediyor! Ön izleme müjdesi...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android uygulamasının "2.22.5.11" kodlu deneme sürümünde belge ön izleme özelliğini test etmeye başladı. Özelliğin, kullanıcıların paylaşılan belgenin ne olduğunu anlayabilmesini kolaylaştıracağı ifade edildi. Şirket, geçen yıl kullanıma açtığı benzer bir özellikte kullanıcılara paylaşılan bağlantıları ön izleme seçeneği de sunmuştu. Yeni özelliğin de bağlantı ön izleme özelliğiyle benzerlik göstereceği belirtildi.

Beebom'un haberine göre; artık belge formunda bir fotoğraf veya video paylaşıldığı zaman kullanıcılar, belgeyi açmadan içerisinde ne olduğuna göz atabilecek. Özellik aynı zamanda, platformdaki PDF ön izleme özelliğiyle de benzerlik gösterecek. (Aksam)