°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiWhatsApp yeni özelliğini test ediyor! Ön izleme müjdesi...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri WhatsApp yeni özelliğini test ediyor! Ön izleme müjdesi...
    ABONE OL

    WhatsApp yeni özelliğini test ediyor! Ön izleme müjdesi...

    WhatsApp, Android uygulamasının deneme sürümünde belge ön izleme özelliğini test etmeye başladı. Özelliğin, kullanıcıların paylaşılan belgenin ne olduğunu anlayabilmesini kolaylaştıracağı ifade edildi.

    19.02.2022 - 11:22 |
    WhatsApp yeni özelliğini test ediyor! Ön izleme müjdesi...

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android uygulamasının "2.22.5.11" kodlu deneme sürümünde belge ön izleme özelliğini test etmeye başladı. Özelliğin, kullanıcıların paylaşılan belgenin ne olduğunu anlayabilmesini kolaylaştıracağı ifade edildi. Şirket, geçen yıl kullanıma açtığı benzer bir özellikte kullanıcılara paylaşılan bağlantıları ön izleme seçeneği de sunmuştu. Yeni özelliğin de bağlantı ön izleme özelliğiyle benzerlik göstereceği belirtildi.

    Beebom'un haberine göre; artık belge formunda bir fotoğraf veya video paylaşıldığı zaman kullanıcılar, belgeyi açmadan içerisinde ne olduğuna göz atabilecek. Özellik aynı zamanda, platformdaki PDF ön izleme özelliğiyle de benzerlik gösterecek. (Aksam)

    GÜNCEL HABERLER

    İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

    İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tersine döndü! Sıfır araba ve ikinci el araba kredi faizleri...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

    Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

    Sıradaki Haber
    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

    Sıradaki Haber
    Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

    Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

    Sıradaki Haber
    İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

    İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

    Sıradaki Haber