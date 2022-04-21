Whatsapp ücretli mi olacak? Dünya genelinde 2 milyardan kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile ilgili gelen bilgiler, uygulamanın üyelik modeline geçeceği yönünde. Sızdırılan bilgilere göre, Whatsapp yeni bir üyelik modeli üzerinde çalışıyor. Peki, Whatsapp ücretli mi olacak? WhatsApp’a para ödenecek mi? WhatsApp’ta üyelik modeli nasıl olacak? İşte detaylar…

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLACAK? WHATSAPP’A PARA ÖDENECEK Mİ?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket bir üyelik modeli üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.